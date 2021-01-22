Житель Подпорожского района отработает 80 часов за долги по алиментам

Житель Подпорожского района более двух месяцев не платил алименты сыну-школьнику.

По решению суда, мужчина должен был перечислять на содержание ребенка четверть ежемесячного дохода. Однако должник не пытался устроиться на работу и не встал на учет в центр занятости. В итоге, судом должнику назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба ФССП по Ленобласти.

Сейчас он отбывает наказание в специальном приемнике для содержания лиц, арестованных в административном порядке.

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за неуплату алиментов.