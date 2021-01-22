Житель Кировска жестоко избил своего приятеля

Вечером 20 января из больницы в полицию Кировского района поступило сообщение о госпитализированном мужчине с различными травмами.

Прибывшие на место полицейские установили: 44-летний потерпевший находился дома в Шлиссельбурге со своим приятелям. Между ними произошел конфликт, возникший на почве неприязненных отношений, и гость избил хозяина квартиры.

Подозреваемого — жителя Кировска — задержали. Он сейчас находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.