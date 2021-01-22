В Старой Деревне электричка задавила мужчину

Автор: Анастасия Щербакова
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Он разговаривал по телефону в тот момент, когда переходил пути.

В четверг, 21 января, в районе железнодорожной станции Старая Деревня электропоезд, следующий маршрутом «Санкт-Петербург — Белоостров», сбил мужчину. Потерпевший скончался на месте от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось позднее, погибший переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу, при этом разговаривая по телефону. Очевидно, поэтому он не услышал сигналы повышенной громкости, которые подавал машинист. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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