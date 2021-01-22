Во время поездки вместе с другими экспертами он попытается установить, где впервые появился COVID-19.

Ученый из Санкт-Петербурга Владимир Дедков вместе с делегацией Всемирной организации здравоохранения отправится в Ухань, чтобы больше узнать о происхождении коронавирусной инфекции и ее распространении по миру. Об этом пишет телеканал «Звезда».

По прибытии специалисты постараются воссоздать события 2019 года и составить дорожную карту распространения вируса.