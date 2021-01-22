Путин предложил снять возрастные ограничения для госслужащих

Как сообщает ТАСС, президент России внес в Государственную думу законопроект, снимающий возрастные ограничения в 70 лет для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых главой государства.

В тексте документа указано, что на гражданских служащих, назначаемых президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет.

На текущий момент на государственной гражданской службе можно работать лишь до 65 лет. До 70 – в исключительных случаях.

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