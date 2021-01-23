Петербург лидирует по числу смертей от коронавируса

Санкт-Петербург обогнал Москву по числу летальных случаев от Covid-19. Об этом сообщил федеральный штаб 23 января.

В статистику по летальным исходам по коронавирусу за прошедшие сутки попали 73 петербуржца.

За все время пандемии жертвами вируса в городе стали 9 254 человека. В целом по России скончалось 68 971 человек.

Также первенство Петербург продолжает удерживать и по числу заболевших коронавирусом. За последние сутки здесь зафиксировано 3056 новых случаев.