Попытки повести несанкционированные мероприятия зафиксировали только в пяти городах Ленобласти.

Ленинградская область оказалась в стороне от массовых протестов: большинство горожан отказались принять участие в субботней акции, пишет «Online47».

Некоторые люди попытались устроить протесты в Киришах, Тихвине, Волхове, Сланцах и Выборге, однако эти мероприятия не были массовыми. В Волхове пятерых человек поймали за расклейкой призывов к проведению акций, двоих удалось задержать. В Выборге на Красную площадь вышли всего 35 человек.

Суммарно в несанкционированных акциях, таким образом, поучаствовали лишь 60 жителей Ленобласти. Более того, многие горожане отнеслись к таким мероприятиям негативно.