Найдены тела двух горняков, погибших при пожаре на нефтешахте в Коми в ноябре – СК

Горноспасатели обнаружили тела двух горняков, погибших при пожаре на нефтешахте в Коми в ноябре 2020 года, сообщила представитель республиканского следственного управления.

По данным следствия, 1 ноября при производстве буровых работ в нефтешахте №3 предприятия «Яреганефть» из-за нарушений требований промышленной безопасности опасных производственных объектов произошло возгорание элементов сооружений шахты. На момент инцидента в шахте находились 82 работника, 80 поднялись на поверхность. Ухтинский городской суд признал погибшими двоих горняков, которые не поднялись на поверхность после того, как начался пожар. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

«Сегодня горно-спасательным отрядом обнаружены тела двух горнорабочих, погибших в результате возгорания в нефтешахте №3 нефтешахтного производственного предприятия «Яреганефть». Останки подняты на поверхность. При них имелись индивидуальные средства защиты», — рассказала собеседница.

По ее словам, в рамках расследования уголовного дела после осмотра тел следователями назначены необходимые судебные экспертизы.

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