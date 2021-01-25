Замдиректора НИИ уха, горла, носа в Санкт-Петербурге отправлен под домашний арест

Ленинский районный суд избрал меру пресечения заместителя директора по клинической работе ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» (ЛОР НИИ) Олегу Коноплеву по делу о взятках, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Суд избрал домашний арест по 28 февраля Олегу Коноплеву, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290 УК России (Взятка) и ч.1 ст.285 УК России (Злоупотребление должностными полномочиями)», — сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Сообщается, что Коноплев вину не признает, от дачи показаний отказывается, просил избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий, которая не будет препятствовать продолжению его профессиональной деятельности.

По данным следствия, обвиняемый в период с 2018 по 2020 год требовал от сотрудников передавать ему часть денежных средств, начисленных им в качестве заработной платы и иных дополнительных выплат.

«Кроме того, используя своё служебное положение, обвиняемый требовал от подчинённых сотрудников передавать ему деньги в виде взятки за общее покровительство по службе. Всего за указанный период обвиняемый получил от подчинённых более 2 миллионов рублей», — добавили в пресс-службе СК по Санкт-Петербургу.

Вам будет интересно Замглавы НИИ ЛОР задержали за взятку в 2 млн рублей Заместитель директора СПб НИИ ЛОР был задержан в Петербурге сотрудниками полиции. Его подозревают в незаконном получении крупной суммы денежных средств. По... 23.01.2021 204

По данным пресс-службы судов, сумма взятки — не менее 2 150 000 рублей, по ч.1 ст.285 УК России сумма не менее 875 тысяч рублей.