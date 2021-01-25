Замдиректора НИИ уха, горла, носа в Санкт-Петербурге отправлен под домашний арест

Ленинский районный суд избрал меру пресечения заместителя директора по клинической работе ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» (ЛОР НИИ) Олегу Коноплеву по делу о взятках, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Сообщается, что Коноплев вину не признает, от дачи показаний отказывается, просил избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий, которая не будет препятствовать продолжению его профессиональной деятельности.
По данным следствия, обвиняемый в период с 2018 по 2020 год требовал от сотрудников передавать ему часть денежных средств, начисленных им в качестве заработной платы и иных дополнительных выплат.
По данным пресс-службы судов, сумма взятки — не менее 2 150 000 рублей, по ч.1 ст.285 УК России сумма не менее 875 тысяч рублей.