В Ленобласти начнут сокращать число коек для больных COVID-19

Власти Ленинградской области приняли решение свернуть часть коек для больных COVID-19 после выписки пациентов.

Всего в регионе развернуто 3406 коек. Из них свободны 1248. Сокращены будут до 500 коек.

Это решение позволит вернуть в систему здравоохранения Ленинградской области Волховский роддом, корпуса в Бокситогорской и Тосненской больницах, педиатрическое отделение в Кировской больнице и отделение Сланцевской межрайонной больницы в Лучках.

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