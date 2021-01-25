Президент России Владимир Путин признался, что его интересует виноделие как сфера деятельности, и пошутил, что по завершении президентской карьеры пошел бы работать советником по правовым вопросам в этой области, сообщает ТАСС.

В понедельник, 25 января, во время онлайн-беседы со студентами вузов, Владимир Путин комментировал опубликованное ранее в интернете «расследование» о якобы принадлежащем ему дворце в Геленджике, где особо обратил внимание на эпизод, связанный с винодельческим бизнесом. Путин особо отметил, что занимался бы виноделием не как бизнесом, а как видом деятельности в области права, указав, что винодельческая отрасль в последние годы успешно развивается.