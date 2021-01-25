Специалисты не советуют приобретать сосиски трех производителей – в них нашли коллаген и камедь

Специалисты организации «Общественный контроль» выявили в сосисках на полках магазинов Санкт-Петербурга ДНК курицы, коллаген и камедь.

Экспертиза качества сосисок, проведенная «Общественным контролем» в декабре 2020 года, показала, что доля образцов, не соответствующих обязательным требованиям, в этом сегменте возросла до 30%.

Требованиям ГОСТ 23670-2019 соответствуют сосиски следующих изготовителей: «Сливочные» ТМ «Великолукский мясокомбинат», «Сливочные» ТМ «Pit product», «Молочные» ТМ «Дымов», «Молочные» ТМ «Клинский», «Молочные» ТМ «Лента» и ТМ «Ладоград».

Специалисты не советуют приобретать сосиски следующих марок: «Молочные» ТМ «Торговая площадь», «Молочные» ТМ «ВЕЛКОМ», сосиски ТМ «Мясной дом Бородина».

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