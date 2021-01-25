В «Горэлектротрансе» задумались об отказе от кондукторов в общественном транспорте

В ближайшем будущем обилечивать пассажиров общественного транспорта в Петербурге будут специальные системы. Как скоро это произойдет предположил глава «Горэлектротранс» Денис Минкин.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» директор предприятия отметил, что конкретных сроков нововведения назвать не может. Прежде всего, думать нужно о людях, которые работают в этой сфере отметил Минкин.

На данный момент в «Горэлектротрансе» работают порядка 2,5 тыс. кондукторов. При этом, сейчас прорабатывается вопрос экономической целесообразности содержания такого штата работников транспорта.

Интервью директор «Горэлектротранса» закончил мыслью о том, что в будущем общество должно становиться более сознательным и производить оплату за общественный транспорт без стороннего контроля.