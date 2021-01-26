В Ленобласти на восьми федеральных трассах ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 26 января ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;
  • км 650 ограничение скорости движения в сторону г. Москва с 08:00 до 19:00;
  • км 658,672 ограничение скорости движения в сторону г. СПб с 08:00 до 19:00.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;
  • км 12-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;
  • км 40,57,59 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.

А-181 «Магистральная»:

  • км 95-112 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
  • км 118-121 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
  • км 32 ограничение скорости движения в сторону н.п. Морозова с 08:00 до 20,00;
  • км 48 ограничение скорости движения в сторону н.п. Морозова с 08:00 до 20,00.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.

А-181 «Скандинавия»:

  • подъезд к г. Выборг №1 км 0-2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
  • подъезд к г. Выборг №2 км 2-3 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
  • транс. развязки км 10, 14, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
  • км 0-6 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00;
  • км 6-0 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

  • км 33-34 (н/х), ограничение скорости движения в сторону г. СПб с 08:00 до 17:00.

Напомним, что 31 января в связи с проведением марафона «Дорога жизни» будет перекрыта автодорога «Магистральная» во Всеволожском районе Ленобласти.

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