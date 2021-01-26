Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 26 января ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

М-10 «Россия»:

км 658,672 ограничение скорости движения в сторону г. СПб с 08:00 до 19:00.

км 650 ограничение скорости движения в сторону г. Москва с 08:00 до 19:00;

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;

Р-21 «Кола»:

км 40,57,59 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.

км 12-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.

А-181 «Магистральная»:

км 95-112 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;

км 118-121 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;

км 32 ограничение скорости движения в сторону н.п. Морозова с 08:00 до 20,00;