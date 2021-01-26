В Петербурге планируется послабление коронавирусных ограничений

Смольный собирается провести редакцию постановления, в котором прописаны все коронавирусные ограничения в городе. В скором времени возможны послабления для сферы общепита, концертных и спортивных мероприятий.

Как сообщает «Фонтанка», ссылаясь на свои источники, руководство города планирует внести изменения в 121-е постановление, действующего в Петербурге. Вероятно, данный вопрос был поднят в связи с тем, что действие данного документа заканчивается 31 января. Также в городе начала прослеживаться положительная динамика борьбы с Covid-19.

Вам будет интересно Власти Санкт-Петербурга обсудят с Роспотребнадзором смягчение ограничений по коронавирусу Власти Санкт-Петербурга обсудят с Роспотребнадзором возможность смягчения ограничений, введённых в городе из-за ситуации с коронавирусом, сообщил губернатор города Александр Беглов. 26.01.2021 106

Возможные послабления позволят ресторанам в торговых центрах снова запуститься. Также вероятно ослабление требований для концертных площадок, спортивных мероприятий и кинотеатров.