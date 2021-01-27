Мужчину, совершившего убийство местной жительницы экскурсовода, посадили на 18 лет

В среду, 27 января, Петербургский городской суд вынес приговор Денису Сульдину, который был признан виновным в убийстве петербурженки-экскурсовода, а так же в разбое, краже денег и угоне автомобиля. Коллегия присяжных признала мужчину виновным, но вместе с этим заслуживающим снисхождения.

После рассмотрения всех обстоятельств дела, суд принял решения наказать Сульдина сроком на 18 лет в колонии строгого режима, стало известно на сайте следственного комитета.