В одном из районов Петербурга произошло массовое отключение электричества

Жители Красносельского района города вечером 27 января остались без света в домах. Горожане жалуются, что постоянное отключение света в этом районе скоро станет нормой.

О массовом прекращении подачи «света» в многоквартирные дома сообщили пользователи группы ДТП и ЧП/Санкт-Петербург.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

«Массовое отключение cвета на улице Пионерстроя. Два раза-это уже закономерность. Прошлый раз сидели без света, тепла и воды почти 10 часов!»,- поделились в сообщении жители района.

По обновленной информации, к 22:20 по МСК подачу электричества возобновили. О причинах отключения пока неизвестно.