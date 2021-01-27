Над Петербургом прогремел салют в честь снятия блокады Ленинграда — фото

В среду, 27 января для России наступила знаменательная дата — 77-я годовщина снятия блокады Ленинграда. В честь этого события в городе запустили масштабные салюты.

Фотоотчетом с празднования поделились корреспонденты издания Мойка78.

Фото: Мойка78/Валентин Егоршин Фото: Мойка78/Валентин Егоршин Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Ровно в 21:00 по МСК с Большого пляжа Петропавловской крепости из двенадцати 85-мм артиллерийских пушек начали проводить залпы. В честь знаменательного события стрелки Васильевского острова зажгли огни Ростральных колонн.

В конце представления Александр Журавлев, командующий войсками Западного военного округа почествовал военнослужащих Михайловской военной артиллерийской академии за слаженность действий.