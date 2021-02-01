Фото: на дом пенсионеров возле Лесколово напали коллекторы и избили пожилых людей

По информации ivbg.ru, 30 января около 12:00 к двухэтажному дому на улице Лесной в садоводстве Рохма возле Лесколово подъехали Hyundai и Nissan Pathfinder.

Из автомобилей вышли двое мужчин в возрасте 45-50 лет. Они зашли в дом и поинтересовались у находящихся там хозяев – 67-летнего Владимира, его 69-летней супруги Ольги – и их 73-летней родственницы, когда они собираются покинуть помещение.

Себя мужчины назвали «новыми собственниками», упоминая «про кредит». После этого они начали портить имущество и избивать пожилых людей. На место прибыл сын пенсионеров Юрий – агрессоры испугались молодого человека и уехали. Отца Юрия, 67-летнего Владимира, госпитализировали в Токсовскую больницу.

Сам Юрий связывает произошедшее с судебным спором с одним из крупных российских банков. Семья переехала в Ленинградскую область из Ростовской области. Дом куплен в кредит за 7,5 млн. Семья частично погасила заем, а на 5 млн попросила о реструктуризации. Банк решил разорвать договор, но в суде кредитной организации отказали в выселении жильцов.

После этого дом стали посещать мужчины, иногда по 10 человек. Они представлялись то службой безопасности, то новыми собственниками дома, а также угрожали физической расправой.

Фото: 47news.ru