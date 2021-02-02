В пандемию россияне более чем на треть сократили число покупок в магазинах

Россияне в 2020 году на фоне пандемии сократили число покупок в магазинах на 39% по сравнению с 2019 годом, при этом средний чек покупки вырос на 19% — до 1 105 рублей.

Количество онлайн-покупок за прошлый год выросло на 127%, при этом средний чек снизился на 26% — до 1 379 рублей, такие данные приводятся в исследовании банка «Русский стандарт».

В топ онлайн-покупок вошли одежда и аксессуары, супермаркеты и финансовые сервисы, в том числе пополнение брокерских счетов и переводы. При этом офлайн-траты россиян не поменялись — в топ вошли те же категории, что и годом ранее: точки быстрого питания и фастфуд, супермаркеты, а также кафе и рестораны.