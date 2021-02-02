В Петербурге в ночь на 3 февраля похолодает до — 6 градусов

В среду, 2 февраля в Северной столице ожидается ухудшение погоды. Весь день будет преобладать облачная погода с выпадением небольших осадков.

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщило, что 3 февраля скорость ветра составит около 5-10 м/с. Столбики термометров ночью опустятся до -6 градусов, однако днём температура будет держаться на уровне 2-4 градусов мороза.

Идентичная погода будет и в Ленобласти. Температура воздуха ночью составит максимум опустится до 9 градусов ниже нуля. Днём 3 февраля в регионе ожидается температура от 2 до 7 градусов холода.