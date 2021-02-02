В школы Ленобласти могут вернуть должность вожатого

Введение давно отмененной должности обсудил Александр Дрозденко с молодежью на мероприятии, состоявшимся в Гатчине. Данный вопрос был поднят в связи с актуализацией волонтерского движения.

Новая и при этом старая должность может появиться в школах Ленобласти. Эта возможность пока находится на рассмотрении. Данную инициативу приняли довольно тепло, однако должностные обязанности будущих вожатых будут пересмотрены и наделены другими полномочиями. Например — обеспечивать организацию волонтерских движений.

Также был поднят вопрос и о том, каким требованиям должны соответствовать будущие вожатые и, выпускники каких специализаций должны занимать эти посты.