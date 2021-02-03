В пяти многоквартирных домах во Всеволожске отключат газ ради «безопасности жильцов»

«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» выявил хищение газа и незаконное подключение пяти многоквартирных домов во Всеволожске.

Незаконное подключение выявлено 26 января на Заводской улице и Большом проспекте. Неизвестные «подключили дома к газу с нарушением закона и создали прямую угрозу жизни и здоровью проживающих в них людей».

Проверка выявила просроченные технические условия и отсутствие договоров на присоединение и обслуживание. В целях безопасности жильцов дома отключат от газа. Виновных ищут сотрудники полиции.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как крупная торговая сеть устроила несанкционированную свалку во Всеволожском районе.