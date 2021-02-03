На пожаре в Тайцах сгорели двое мужчин

Пожар охватил 36 квадратных метров частного дома, расположенного на улице Садовая в поселке Тайцы Гатчинского района Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 2 февраля в 18:09. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки двух человек. По предварительным данным, погибли 49-летний и 50-летний местные жители. Первый не работал и злоупотреблял спиртным.

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