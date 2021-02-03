Замглавы Светогорска оштрафовали за холод в квартирах 2,5 тысяч жителей

Крупная часть города Светогорска в Выборгском районе в октябре 2020 на неделю осталась без отопления в жилых домах и социальных объектах. Как выяснилось, инцидент произошел из-за местного чиновника.

Известно, что в период с 12 по 18 октября прошлого года жителям 23 многоэтажек, детскому саду, больнице и гостиничному комплексу в Светогорске пришлось остаться без теплоэнергии. На одном из участков проводились работы по замене магистральной теплосети. В итоге без тепла оказались порядка 2,5 тысяч человек.

Как сообщили в Выборгской городской прокуратуре, замглавы Администрации Светогорска оштрафовали по статье 7.23 КоАП — за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.