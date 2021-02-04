Спад пандемии позволяет начать возврат псковских больниц к плановой работе – губернатор

Устойчивая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом в Псковской области позволяет начать возврат стационаров к плановой работе с тем, чтобы на спаде пандемии резерв свободных коек не превышал 10-15%, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Как отметил глава региона, улучшение эпидобстановки не означает, что нужно снимать действующие ограничения по COVID-19 «сломя голову». В рамках поэтапного смягчения действующих мер губернатор предложил, в частности, сделать рекомендательным, а не обязательным режим самоизоляции для населения старше 65 лет, в том числе и работающих граждан.
Также, по мнению Ведерникова, целесообразно увеличить предельную заполняемость театральных залов с 25% до 50%. Предполагается увеличить и количество участников экскурсионных групп (до 25 человек).
По данным оперштаба региона, к среде в Псковской области подтверждён 29 751 случай коронавируса, прирост за сутки составил 101 случай. Выздоровели 17 943 человека, скончались – 139.