Спад пандемии позволяет начать возврат псковских больниц к плановой работе – губернатор

Устойчивая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом в Псковской области позволяет начать возврат стационаров к плановой работе с тем, чтобы на спаде пандемии резерв свободных коек не превышал 10-15%, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Эпидемиологическая ситуация в регионе объективно выравнивается – только на последней неделе снижение числа заболевших составило почти 20%. Если же сравнивать с концом прошлого года, динамика распространения коронавируса замедлилась более чем в три раза… Что особенно важно, быстро увеличивается количество выздоровевших», — рассказал он на заседании регионального оперштаба, которое транслируется Псковским агентством информации.

«Благодаря этому коечный фонд у нас освободился практически на 40%, и это даёт возможность выводить часть коек и часть персонала из борьбы с коронавирусом… Эту работу затягивать нельзя, … на спаде (пандемии) у нас не должно быть больше 10-15% резерва коек», — добавил Ведерников.

Как отметил глава региона, улучшение эпидобстановки не означает, что нужно снимать действующие ограничения по COVID-19 «сломя голову». В рамках поэтапного смягчения действующих мер губернатор предложил, в частности, сделать рекомендательным, а не обязательным режим самоизоляции для населения старше 65 лет, в том числе и работающих граждан.

Также, по мнению Ведерникова, целесообразно увеличить предельную заполняемость театральных залов с 25% до 50%. Предполагается увеличить и количество участников экскурсионных групп (до 25 человек).

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По данным оперштаба региона, к среде в Псковской области подтверждён 29 751 случай коронавируса, прирост за сутки составил 101 случай. Выздоровели 17 943 человека, скончались – 139.