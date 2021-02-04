В Луге столкнулись два грузовика, есть пострадавшие

Автор: Гузель Галимова
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ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло сегодня в Луге в районе 13.15.

Машины двигались в попутном направлении. Судя по кадрам, от удара один из грузовиков опрокинулся на бок, а содержимое кузова высыпалось на землю.

В Луге столкнулись два грузовика, есть пострадавшие Лужский район, луга, Ленобласть, ДТП
В Луге столкнулись два грузовика, есть пострадавшие Лужский район, луга, Ленобласть, ДТП
В Луге столкнулись два грузовика, есть пострадавшие Лужский район, луга, Ленобласть, ДТП

В результате ДТП пострадали два человека. Они смогли самостоятельно выбраться до приезда спасателей. Один пострадавший направлен в Лужскую больницу.

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В Луге столкнулись два грузовика, есть пострадавшие Лужский район, луга, Ленобласть, ДТП
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04.02.2021 77
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