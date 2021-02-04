В Выборге покажут оригинальные графические произведения Сальвадора Дали

В Выборге Ленобласти откроется выставка оригинальных цветных графических произведений знаменитого художника Сальвадора Дали.

60 произведений были собраны из частных коллекций и галерей Европы и Америки. Также в рамках выставки представят две фотоэкспозиции, посвященные городскому пространству Выборга.

Выставка “Сальвадор Дали. Тайнопись” пройдет с 6 февраля по 28 марта в ТЦ Welcome на набережной 40-летия ВЛКСМ, 5.