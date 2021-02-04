В Выборге покажут оригинальные графические произведения Сальвадора Дали

Автор: Гузель Галимова
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В Выборге Ленобласти откроется выставка оригинальных цветных графических произведений знаменитого художника Сальвадора Дали.

60 произведений были собраны из частных коллекций и галерей Европы и Америки. Также в рамках выставки представят две фотоэкспозиции, посвященные городскому пространству Выборга. 

В Выборге покажут оригинальные графические произведения Сальвадора Дали Сальвадор Дали, Ленобласть, выставка, Выборг
В Выборге покажут оригинальные графические произведения Сальвадора Дали Сальвадор Дали, Ленобласть, выставка, Выборг
В Выборге покажут оригинальные графические произведения Сальвадора Дали Сальвадор Дали, Ленобласть, выставка, Выборг
В Выборге покажут оригинальные графические произведения Сальвадора Дали Сальвадор Дали, Ленобласть, выставка, Выборг
В Выборге покажут оригинальные графические произведения Сальвадора Дали Сальвадор Дали, Ленобласть, выставка, Выборг

Выставка “Сальвадор Дали. Тайнопись” пройдет с 6 февраля по 28 марта в ТЦ Welcome на набережной 40-летия ВЛКСМ, 5.

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В Выборге покажут оригинальные графические произведения Сальвадора Дали Сальвадор Дали, Ленобласть, выставка, Выборг
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