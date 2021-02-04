Доноров будут ждать 6 февраля в Выборге и Санкт-Петербурге

Центр крови Ленинградской области проведет 6 февраля очередную «Донорскую субботу» в двух своих филиалах. Доноров от 18 лет и весе от 55 килограммов будут ждать в Выборге (Приморское шоссе, 32. Прием – с 8:00 до 11:00. Телефон для справок: 8(813 78) 25-125) и Санкт-Петербурге (проспект Луначарского, 45, корпус 2. Прием – 9:00 до 12:00 часов. Телефон для справок: 8(812)-511-09-18).

При этом в обоих филиалах действуют временные ограничения на прием доноров со второй положительной группой крови – с A(II) Rh+.

При себе обязательно иметь паспорт. Всем донорам будет предоставлена компенсационная выплата в размере 1207 рублей, а также справка на два выходных дня.