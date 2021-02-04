В Госдуме выступили с инициативой выплачивать беременным россиянкам по 20 000 рублей ежемесячно, а также и после рождения ребенка.

О разработке соответствующего законопроекта рассказал депутат Николай Земцов. По задумке авторов законопроекта, получать такую выплату женщину смогут на протяжении 1,5 лет – во время беременности и первые полгода жизни ребенка.

По мнению Госдумы, это поможет россиянкам легче пережить сложный период и отказаться от аборта в случае, когда женщина рассматривает прерывание беременности. Инициативу должны рассмотреть уже этой весной, сообщили в Online47.