Акция “Донорская суббота” пройдет в Выборге и Петербурге 6 февраля.

Желающих сдать кровь будут ждать в двух подразделениях Центра крови Ленобласти:

Выборг, Приморское шоссе, дом 32, с 08.00 до 11.00. Телефон для справок: 8 (813 78) 25-125;

Петербург, проспект Луначарского, дом 45, корпус 2, с 9.00 до 12.00. Телефон для справок: 8 (812) 511-09-18.

В обоих филиалах сейчас действуют временные ограничения на прием доноров со второй положительной группой крови – с A(II) Rh+.

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При себе обязательно иметь паспорт. Всем донорам выдадут справку на двухдневный отпуск и поддержат компенсационной выплатой на питание в размере 1207,55 рублей.

Требования к донорам останутся без изменений — от 18 лет, вес более 55 кг, отсутствие хронических заболеваний и хорошее самочувствие.