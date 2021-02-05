Психиатра в Мурино подозревают в совращении школьницы, а он считает, что все было по обоюдному желанию

Родители 17-летней школьницы обвиняют 38-летнего психиатра из Мурино в совращении. Врач считает, что все было по обоюдному желанию.

Девушка, по ее словам, впервые обратилась к Михаилу, чтобы получить справку и устроиться «Макдональдс». Через некоторое время – уже в другой день – поехала к нему в Мурино. Когда вернулась домой, рассказал родителям, что он ее «трогал».

Отец обратился в полицию. Врач подтвердил слова подростка. Сначала пришла за справкой, затем нашла его в социальной сети. В переписке рассказала, что думает о суициде и занимается self-harm – умышленным повреждением своего тела. И прислала фото со шрамами, но котором была оголена.

По словам Михаила на допросе, она напросилась на прием к психиатру на дом. В гостях показала те самые шрамы, раздевшись догола. Он стал делать ей массаж, процессе касаясь груди и половых органов. Девушка сама не позволила зайти дальше. Далее они просто беседовали. Психиатр считает, что все было по обоюдному желанию.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Мурино девушка выпала из окна — родные погибшей подозревают ее парня в убийстве.