Рестораны Ленобласти приглашают туристов отведать суворовской каши и похлебки

Участники международного проекта «Suvorov» подготовили для туристов суворовское меню, видеоролик «Сон Суворова» и Digital-выставку

Туристы смогут познакомиться с проектами уже в сентябре 2021 года на площадке Выборгского центра предпринимательства в Выборге. Кроме того, для любителей истории специалисты Университета ИТМО ─ партнеры проекта «Suvorov» — создадут фильм о жизни генералиссимуса.

Ранее мы рассказывали, что Финляндию, Ленобласть и Европу свяжет «Маршрут Суворова» за €1 млн. Маршрут будет начинаться в Южной Карелии, проходить через Ленобласть и Финляндию, и заканчиваться в центральной Европе.