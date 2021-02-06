В Выборгском районе пожарные час тушили частный дом

В ночь с 5 на 6 февраля в СНТ «Антракт» Выборгского района произошло возгорание жилого дома. Пожар тушили около часа.
Пожар начался в 2:00 часа ночи. Огонь охватил деревянную жилую постройку на площади 64 квадратных метра. Через час, к 3:03 часам ночи возгорание ликвидировали.
На месте работали восемь пожарных и две единицы спецтехники 109-й пожарной части. Сведений о пострадавших в огне не поступало. Причина воспламенения пока неизвестна.
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04.02.2021 141