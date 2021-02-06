В центре Петербурга 6 февраля ограничили работу общественного транспорта и временно закрыли несколько станций метро, в связи с чем Эрмитаж решил пойти на встречу опоздавшим.

В субботу, 6 февраля, в центре Санкт-Петербурга закрыли движение транспорта. Не попасть было петербуржцам и гостям города и на станции метро «Невский проспект» и «Гостиный двор». По словам Невских новостей, причиной перекрытия послужили оперативные мероприятия.

Ограничение транспорта вызвало проблемы с перемещением по городу. Крупнейший музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства — Эрмитаж, не оказался равнодушен и сообщил что будет беспрепятственно впускать опоздавших гостей в свои двери.