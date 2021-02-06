В Петербурге предложили ускорить строительство новой школы на Заставской улице. Губернатор Беглов также выразил свое желание посодействовать стройке.

В Петербурге предложили ускорить строительство новой школы на Заставской улице, о чем сообщила пресс администрация города 6 февраля. В этот же день свою позицию озвучил глава города. Он уточнил, что с компанией-застройщиком поговорит город.

Если все пройдет успешно, то образовательное учреждение на Заставской улице сдадут раньше на полгода. Ориентировочно — к 1 сентября 2021 года, об этом сообщили Невские новости.