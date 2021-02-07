Видео: около 150 человек пропали без вести при сходе ледника в Индии

Сход ледника произошел в индийском штате Уттаракханд. Лед сошел вниз по горным гималайским рекам Алакнанде и Дхаулиганге, принеся наводнения в высокогорные районы.

Во время схода ледника пропали без вести около 150 человек. Первыми с ударом стихии столкнулись рабочие гидроэлектростанции Ришиганга. Жизни всех людей, занятых в проектах по сооружению автомобильных и железнодорожных мостов в этом районе, находятся под угрозой.

Власти начали эвакуировать поселения, расположенные ниже гидроэлектростанции. Остальные начали сбрасывать воду.