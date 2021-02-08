На шести трассах в Ленобласти ограничено движение 8 февраля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 8 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 142 ограничение скорости движения в сторону Финляндии с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

А-181 «Магистральная»:

км 0-75 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин от снега автогрейдером.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 0-37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, уборка снега от СБО;

км 0-33 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, уборка снега от СБО;

км 0-37 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков, сигнальных столбиков, буфферов;

км 2+300, 2+600, 3+600 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

км 72-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров от льда и снега.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):