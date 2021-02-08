Петербуржцы незаконно содержали дома львенка – его передадут в «Велес»

Семья из Санкт-Петербурга содержала дома маленького львенка, однако не имела на это разрешительных документов.

Как сообщило 7 февраля управление Росприроднадзора, петербуржцы предоставили документы на годовалое животное. Однако, по оценкам специалистов, животному не более полугода.

Это важно потому, что животные из списка запрещенных к содержанию в неволе могут находиться у владельцев до естественной смерти, если они приобретены до 1 января 2020 года. Львенка передадут в центр реабилитации «Велес».

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Ленинградский зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для малыша черной макаки.