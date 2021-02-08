Пассажирка пострадала от разбившегося окна в поезде «Белгород – Петербург»

По информации ivbg.ru, 7 февраля в поезде, следующем по маршруту «Белгород — Петербург», в результате несчастного случая пострадала пассажирка.

Во время движения от поезда отломался токоприемник. Он пролетел пять вагонов и задел стекло. Оно разбилось, а осколки нанесли серьезные ранения сидевшей у окна женщины. Проводники оказали ей первую помощь и наложили бинты.

Из-за ЧП состав простоял около 1,5 часа, пока сломавшийся локомотив не заменили. Пострадавшая покинула поезд в Белгороде.

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