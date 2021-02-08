Стоимость электроэнергии в России достигла максимума за пять лет

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на обзор регулятора энергетического рынка – «Совета рынка». В 2021 году электроэнергия может подорожать еще сильнее.

В 2020 году одноставочная цена оптового рынка (цена электроэнергии на рынке на сутки вперед и стоимость мощности) в европейской части России и на Урале увеличилась до 2,54 тысячи рублей за 1 МВт/ч – на 3,4%. В Сибири цена возросла до 1,78 тысячи рублей за 1 МВт/ч – на 0,6%.

По данным регулятора, росту цен на электричество способствовали обязательные нерыночные надбавки, объем которых достиг 558 млрд рублей.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в России хотят усилить контроль за арендой жилья, чтобы собирать больше налогов.