Доля свободных коек под COVID-19 в Санкт-Петербурге достигла 44,9% — межведомственный совет

Доля свободных коек для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге достигла 44,9%, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

«Количество свободных коек под COVID-19 увеличилось в Санкт-Петербурге до 5637 — 44,9% от всего коечного фонда», — говорится в материалах.

Отмечается, что сегодня на фоне снижения количества активных больных, наблюдаемых в стационарах и поликлиниках, и уменьшения числа госпитализаций отмечается увеличение регистрации в медорганизациях лабораторно подтверждённых случаев COVID-19. Вместе с тем, количество поступлений пациентов в стационары показало снижение на 21,6%.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге снижается число случаев заболевания COVID-19, а также количество госпитализаций. В связи с этим часть коек, зарезервированных в больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией, с начала следующей недели будут переводить для приёма плановых больных. В частности, в Мариинской больнице на приём плановых больных планируется перевести 588 коек, для лечения пациентов с коронавирусом оставят 92 койки. В хирургическом корпусе Детской городской клинической больнице имени Н. Ф. Филатова в штатный режим работы вернут 198 коек, для инфекционных пациентов там оставят 362 койки. Кроме того, на приём плановых пациентов перейдёт нейрохирургический институт имени профессора Поленова – подразделение НИМЦ имени Алмазова.