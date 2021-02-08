В Тосно мигрант вырвал из рук женщины сумку с деньгами и документами

В Тосно полиция задержала 37-летний гражданин Узбекистана, которого подозревают в ограблении местной жительницы.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 4 февраля возле дома № 10А на шоссе Барыбино мужчина вырвал из рук женщины сумку, в которой находились деньги и документы.
Установлено, что подозреваемый находится на территории Ленобласти без регистрации. Возбуждено уголовное дело.
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08.02.2021 85