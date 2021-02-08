В «Велесе» спасают лиса, угодившего головой в капкан

В Центр реабилитации диких животных «Велес» поступил новый подопечный — ветеринары спасают лиса, получившего серьезные травмы.

Как рассказали сотрудники центра, лис попал головой в капкан и много дней пытался избавиться от него. Снять его удалось только при помощи специального оборудования. Животное получило множество травм, уже ест самостоятельно, но плохо, и пытается постоянно сломать клетку и убежать.

Напомним, Центр реабилитации диких животных «Велес» открыл бесплатную телефонную линию, по которому любой россиянин может получить своевременную консультацию по диким животным.