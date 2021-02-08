Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА» расширит производство за 8 млрд рублей

На градообразующем предприятии Сланцев пройдет масштабная модернизация

Так в 2020 году завод, входящий в состав группы компаний HeidelbergCement в России, завершил строительство газовой инфраструктуры и перевел основную производственную установку — клинкерную печь — на газовое топливо. До 2025 года предприятие планирует реализовать проект запуска второй печи.

Модернизация позволит не только увеличить объемы производства, но и повысит эффективность процессов, а также снизит себестоимость продукции. Стоит отметить, что сейчас на заводе производится 700 тысяч тонн цемента нескольких марок в год, включая цемент для дорожного строительства и сульфатостойкий цемент. До 97% продукции реализуется на внутреннем рынке Петербурга и Ленобласти, в том числе и для осуществления инфраструктурных проектов.