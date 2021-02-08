Беглов: ситуация с коронавирусом в Петербурге стабилизировалась

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась, а больницы возвращаются к плановой работе.

Но добавил, что возвращение медучреждений в обычный режим не произойдет мгновенно.

“Требуется самая тщательная дезинфекция. Также нужно еще раз протестировать врачей и весь персонал”, — заявил Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

На сегодняшний к плановому приему по «скорой» вернулась Мариинская больница, на очереди детская больница имени Филатова и НИИ имени Поленова. В Петербурге за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 1 551 человека. Общее число заболевших — 346 366, при этом 249 376 — вылечились, 10 122 — умерли.