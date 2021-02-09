У экс-начальника таможни Кингисеппа изъяли квартиру и базу за 38 млн рублей по делу о взятке

В доход государства обращены жилая и коммерческая недвижимость в Череповце экс-руководителя таможни в Кингисеппском районе Сергея Слепухина.

В доход государства обращены квартира и база отдыха. Общая стоимость имущества – более 38 млн рублей. Объекты принадлежали экс-начальнику Кингисеппской таможни Сергею Слепухину, но были зарегистрированы на доверенных лиц.

Сам Сергей Слепухин с мая 2018 года проходит подозреваемым по уголовному делу о получении взятки в $27 тысяч за покровительство ныне осужденному предпринимателю Игорю Хавронову.

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