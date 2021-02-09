В Ленобласти выявили 203 новых зараженных коронавирусом 9 февраля

Автор: Сергей Агутин
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 203 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 9 февраля.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Новость обновляется.

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:

  • «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Гатчинский, Выборгский, Тихвинский, Киришский, Подпорожский и Сланцевский районы.
  • «Желтая» (вторая) зона – Кировский, Приозерский, Ломоносовский, Тосненский, Лужский, Бокситогорский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор.
  • «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Волосовский и Кингисеппский районы.
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