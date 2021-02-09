В Лодейном Поле пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка

XXXIX лыжная гонка «Лыжня России-2021» стартует уже в эту субботу, 13 февраля, в Лодейном Поле на базе детско-юношеской спортивной школы.

Открытие гонки, в которой принимают участие как профессиональные спортсмены, так и любители со всей Ленобласти, начнется в 11.30.

Для каждой возрастной категории подготовлены отдельные дистанции: для участников 2003 года рождения и младше – 5 км, для лыжников 2002 года рождения и старше – 10 км.

Напомним, что в 2020 году «Лыжники России» собрались на лыжной базе «Озерко» в Лодейном Поле, испытать себя решили порядка 800 человек — от 7 до 81 лет.