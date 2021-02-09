Петербургские медики ожидают дополнительных выплат за коронавирус с декабря. Комитет по здравоохранению пообещал их организовать, но спрашивать надо будет уже не с них.

Покровская больница и еще ряд коронавирусных стационаров не получили остаток доплат за коронавирус. Медикам перечислили только федеральные выплаты через фонд страхования, а на городские, как заявили некоторым в бухгалтерии больниц, денег в данный момент нет.

Комитет по здравоохранению заявил, что до конца февраля остаток доплат будет выплачен. Речи о прекращении выплат нет, идет реорганизация системы, готовится новый проект постановления, уточнила у комздрава «Фонтанка».